Жертвы нетрезвого петербуржца получили не менее 90 ударов ножом на двоих

Петербуржец, убивший приемную мать и ребенка, нанес им не менее 90 ударов ножом Жертвы нетрезвого петербуржца получили не менее 90 ударов ножом на двоих

Москва4 окт Вести.Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу местного жителя Степана Сказку, обвиняемого в убийстве своей приемной матери и ее малолетнего ребенка, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.

Трагедия произошла ночью 3 октября в квартире дома на Наличной улице в Северной столице.

По данным следствия, мужчина нанес своим жертвам не менее 90 ножевых ранений в область расположения жизненно важных органов.

Сказка, находясь в состоянии алкогольного опьянения…, на почве внезапно возникших неприязненных отношений…, используя в качестве орудия преступления ножи для резьбы по дереву, нанес ими Антону множественные (не менее 30) удары…, а Марине – множественные (не менее 60) удары…, причинив множественные колото-резаные раны, повлекшие смерть потерпевших отмечается в публикации

Днем 3 октября Сказка был задержан, ему предъявили обвинение. Вину фигурант признал в полном объеме. Он арестован до 2 декабря.