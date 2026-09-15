Москва15 сенВести.Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу местного жителя Алексея Шипилина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.
По версии следствия, обвиняемый действовал умышленно.
12.09.2026 Шипилин, находясь у дома 2 по проспекту Пятилеток, умышленно нанес удар, предметом конструктивно похожим на нож, в область живота К., причинив ей колото-резаную рану живота с повреждением селезенки и сквозным ранением желудкаотмечается в публикации
На следующий день мужчина был задержан, ему предъявили обвинение.
Шипилин арестован до 12 ноября.