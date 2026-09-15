Суд в Петербурге отправил под арест мужчину, ударившего женщину ножом в живот

Злоумышленник, ударивший женщину ножом в живот в Петербурге, арестован Суд в Петербурге отправил под арест мужчину, ударившего женщину ножом в живот

Москва15 сен Вести.Невский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу местного жителя Алексея Шипилина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.

По версии следствия, обвиняемый действовал умышленно.

12.09.2026 Шипилин, находясь у дома 2 по проспекту Пятилеток, умышленно нанес удар, предметом конструктивно похожим на нож, в область живота К., причинив ей колото-резаную рану живота с повреждением селезенки и сквозным ранением желудка отмечается в публикации

На следующий день мужчина был задержан, ему предъявили обвинение.

Шипилин арестован до 12 ноября.