Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемого в убийстве женщины и ребенка

Мужчина убил приемную мать и ребенка в Петербурге ножами для резьбы по дереву Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемого в убийстве женщины и ребенка

Москва4 окт Вести.Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Степана Сказку, обвиняемого в совершении двойного убийства, сообщает объединенная пресс-служба городских судов в мессенджере MAX.

Трагедия произошла ночью 3 октября в квартире дома на Наличной улице. Сказка находила в состоянии алкогольного опьянения. На почве внезапно возникших неприязненных отношений он набросился на свою приемную мать Марину и ее сына Антона 2018 года рождения.

Используя в качестве орудия преступления ножи для резьбы по дереву, нанес ими Антону множественные (не менее 30) удары в область расположения жизненно важных органов – туловища, а также верхних и нижних конечностей, а Марине – множественные (не менее 60) удары в область расположения жизненно важных органов – туловища, шеи, головы, а также верхних и нижних конечностей, причинив множественные колото-резаные раны, повлекшие смерть потерпевших отмечается в публикации

Сказка был задержан, свою вину признал в полном объеме. Он заключен под стражу до 2 декабря.