Москва4 окт Вести.Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца Степана Сказку, обвиняемого в убийстве приемной матери и ребенка 2018 года рождения, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, обвиняемый совершил преступление из зависти к младшему брату.

Следствие… исходя из фактических данных о том, что обвиняемый совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, используя при этом малозначительный повод в виде зависти к отношениям младшего брата с матерью отмечается в публикации

Преступление было совершено ночью 3 октября в квартире жилого дома на Наличной улице в Санкт-Петербурге. Парень на почве внезапно возникших неприязненных отношений набросился на свою приемную мать Марину и мальчика Антона. Орудием преступления послужили ножи для резьбы по дереву. Ребенок получил не менее 30 ударов, женщина – не менее 60. Оба скончались на месте.

Днем 3 октября Сказка был задержан, ему предъявили обвинение. Вину он признал в полном объеме. Фигурант заключен под стражу до 2 декабря.

Обвиняемому 21 год, по данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, он учился на первом курсе одного из городских университетов.