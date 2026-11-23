Москва23 нояВести.В Санкт-Петербурге владельцы квартиры решили провести ремонт и вскрыли полы в одной из комнат. Под половицами оказались крупные фрагменты костей, сообщает РЕН ТВ.
Кости были разбросаны по всей площади комнаты. Хозяева не смогли определить их принадлежность.
Во время ремонта в одной из комнат петербургской квартиры хозяин вскрыл пол и обнаружил крупные фрагменты костей. Останки были зарыты в слой извести и разбросаны по всей площади помещенияотмечается в сообщении
Жильцы вызвали полицейских. После приехал судмедэксперт. Кости были изъяты для проведения экспертизы.
Сроки исследования составят от двух недель до нескольких месяцев.