В квартире Петербурга хозяева во время ремонта вскрыли полы и нашли там кости

Во время ремонта в квартире Петербурга под половицами обнаружили кости В квартире Петербурга хозяева во время ремонта вскрыли полы и нашли там кости

Москва23 ноя Вести.В Санкт-Петербурге владельцы квартиры решили провести ремонт и вскрыли полы в одной из комнат. Под половицами оказались крупные фрагменты костей, сообщает РЕН ТВ.

Кости были разбросаны по всей площади комнаты. Хозяева не смогли определить их принадлежность.

Во время ремонта в одной из комнат петербургской квартиры хозяин вскрыл пол и обнаружил крупные фрагменты костей. Останки были зарыты в слой извести и разбросаны по всей площади помещения отмечается в сообщении

Жильцы вызвали полицейских. После приехал судмедэксперт. Кости были изъяты для проведения экспертизы.

Сроки исследования составят от двух недель до нескольких месяцев.