Москва14 октВести.Под деревянном полом московской квартиры во время проведения демонтажных работ строители нашли человеческие останки и клад с монетами, сообщает Baza.
Уточняется, что работы проходили на втором этаже дома 1913 года постройки, в квартире никто не жил с 1994 года.
При разборке пола строители обнаружили кости … Там же нашли горшок с советскими монетами, в том числе 10 копеек 1927 годасказано в публикации
После этого демонтаж пола остановили и вызвали полицию. Кому принадлежат останки и при каких обстоятельствах они там появились, выяснят специалисты.
Эксперты предположили, что кости могли принести крысы. Издание не уточняет, в каком районе Москвы произошел инцидент.