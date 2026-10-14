Под полом квартиры в Москве рабочие нашли кости человека и клад с монетами

Рабочие нашли под полом квартиры в Москве человеческие останки и клад с монетами Под полом квартиры в Москве рабочие нашли кости человека и клад с монетами

Москва14 окт Вести.Под деревянном полом московской квартиры во время проведения демонтажных работ строители нашли человеческие останки и клад с монетами, сообщает Baza.

Уточняется, что работы проходили на втором этаже дома 1913 года постройки, в квартире никто не жил с 1994 года.

При разборке пола строители обнаружили кости … Там же нашли горшок с советскими монетами, в том числе 10 копеек 1927 года сказано в публикации

После этого демонтаж пола остановили и вызвали полицию. Кому принадлежат останки и при каких обстоятельствах они там появились, выяснят специалисты.

Эксперты предположили, что кости могли принести крысы. Издание не уточняет, в каком районе Москвы произошел инцидент.