Москва1 октВести.В попытке избежать полицейской проверки на востоке Москвы из окна 9 этажа жилого дома выпали два иностранца, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что правоохранители пришли в эту квартиру для проверки разрешительных документов.
Два иностранца, пытаясь сбежать от проверки, выпали из окна на 9-м этаже многоэтажного жилого дома – они собирались слезть по трубеговорится в сообщении
Один погиб, второго госпитализировали. Кроме них в квартире находились еще три иностранца, которые прятались от полицейских в шкафу, рассказал источник.