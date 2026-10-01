В Москве два прятавшихся от полиции в иностранца сорвались с 9 этажа, один погиб

Два иностранца сорвались с 9 этажа, троих нашли в шкафу при проверке в Москве В Москве два прятавшихся от полиции в иностранца сорвались с 9 этажа, один погиб

Москва1 окт Вести.В попытке избежать полицейской проверки на востоке Москвы из окна 9 этажа жилого дома выпали два иностранца, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что правоохранители пришли в эту квартиру для проверки разрешительных документов.

Два иностранца, пытаясь сбежать от проверки, выпали из окна на 9-м этаже многоэтажного жилого дома – они собирались слезть по трубе говорится в сообщении

Один погиб, второго госпитализировали. Кроме них в квартире находились еще три иностранца, которые прятались от полицейских в шкафу, рассказал источник.