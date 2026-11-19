Москва19 нояВести.Полиция Владивостока проводит проверку по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней в результате выстрела из пневматического оружия, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.
В полицию из больницы поступила информация о госпитализации подростка. Установлено, что на стадионе в районе улицы Анны Щетининой 15-летняя девочка получила травму. Со сверстницами они рассматривали пневматический пистолет, случайный выстрел попал в глаз. Пострадавшую госпитализировали. В полицию обратилась ее мать с заявлением о привлечении к ответственности гражданина, передавшего школьникам пневматическое оружие. Проверка показала, что группа подростков находилась на территории стадиона. Девочка достала найденный в парке пистолет. В процессе осмотра оружия произошел непроизвольный выстрел.
Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей школьницыговорится в сообщении
По результатам проверки будет принято законное решение.