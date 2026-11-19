В Приморье устанавливают обстоятельства ранения девочки выстрелом из оружия МВД: в Приморье проводится проверка по факту пулевого ранения глаза школьницы

Москва19 ноя Вести.Полиция Владивостока проводит проверку по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней в результате выстрела из пневматического оружия, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В полицию из больницы поступила информация о госпитализации подростка. Установлено, что на стадионе в районе улицы Анны Щетининой 15-летняя девочка получила травму. Со сверстницами они рассматривали пневматический пистолет, случайный выстрел попал в глаз. Пострадавшую госпитализировали. В полицию обратилась ее мать с заявлением о привлечении к ответственности гражданина, передавшего школьникам пневматическое оружие. Проверка показала, что группа подростков находилась на территории стадиона. Девочка достала найденный в парке пистолет. В процессе осмотра оружия произошел непроизвольный выстрел.

Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей школьницы говорится в сообщении

По результатам проверки будет принято законное решение.