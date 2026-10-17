Москва17 окт Вести.Во Владивостоке задержан подозреваемый, стрелявший в водителя автобуса, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

В полицию Владивостока поступило сообщение о том, на улице Трамвайной неизвестные молодые люди повредили глаз водителю автобуса и скрылись. Установлено, что в автобусе произошел конфликт между двумя группами молодых людей. Водитель и пассажиры требовали прекратить его, но молодежь не реагировала на замечания. Один из них ударил водителя автобуса, после чего нарушители попытались скрыться, но мужчина проследовал за ними. Один из них выстрелил в водителя из травматического пистолета. Полицейские установили личности и местонахождение всех участников инцидента. Подростков в возрасте 16 и 17 лет доставили в полицию. 18-летний подозреваемый, совершивший выстрел, пытался скрыться, но был задержан.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По решению суда фигурант заключен под стражу говорится в сообщении

Расследование продолжается.