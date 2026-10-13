Во Владивостоке молодые люди повредили глаз водителю автобуса и скрылись

Во Владивостоке компания молодежи повредила глаз водителю автобуса Во Владивостоке молодые люди повредили глаз водителю автобуса и скрылись

Москва13 окт Вести.Во Владивостоке разыскивают молодых людей, которые повредили глаз водителю автобуса, сообщили в пресс-службе полиции Приамурья.

Инцидент произошел на улице Трамвайной.

В дежурную часть … поступило сообщение жителя краевого центра о том, что … неизвестные молодые люди повредили глаз водителю автобуса и скрылись сказано в сообщении ведомства в MAX

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ППС, следственно-оперативная группа и медики. Пострадавшего госпитализтировали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего - опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения. Также проводится комплекс мероприятий по поиску злоумышленников и устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.