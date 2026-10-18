Полиция ищет мужчину, устроившего поножовщину в автобусе в Петергофе

Мужчина устроил поножовщину в автобусе в Петергофе, его ищут Полиция ищет мужчину, устроившего поножовщину в автобусе в Петергофе

Москва18 окт Вести.Полиция Петродворцового района разыскивает мужчину, ранившего пассажира автобуса во время конфликта, сообщает ГУ МВД по Петербургу в MAX.

Вечером 17 октября правоохранители получили сообщение о ножевом ранении мужчины в автобусе на Константиновской улице в Петергофе.

Прибывший на место происшествия наряд ППС обнаружил пострадавшего – 25-летнего молодого человека.

В тяжелом состоянии он был госпитализирован. Согласно предварительному диагнозу медиков, у него проникающее ранение брюшной полости и повреждение стенки желудка, закрытая травма грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер.

Предварительно установлено, травмы были получены в результате конфликта с неизвестным мужчиной в пассажирском автобусе.

Полиция установила личность мужчины причастного к этому преступлению, в настоящее время приняты меры к его розыску говорится в публикации

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.