Москва18 октВести.Полиция Петродворцового района разыскивает мужчину, ранившего пассажира автобуса во время конфликта, сообщает ГУ МВД по Петербургу в MAX.
Вечером 17 октября правоохранители получили сообщение о ножевом ранении мужчины в автобусе на Константиновской улице в Петергофе.
Прибывший на место происшествия наряд ППС обнаружил пострадавшего – 25-летнего молодого человека.
В тяжелом состоянии он был госпитализирован. Согласно предварительному диагнозу медиков, у него проникающее ранение брюшной полости и повреждение стенки желудка, закрытая травма грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер.
Предварительно установлено, травмы были получены в результате конфликта с неизвестным мужчиной в пассажирском автобусе.
Полиция установила личность мужчины причастного к этому преступлению, в настоящее время приняты меры к его розыскуговорится в публикации
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.