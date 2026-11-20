На Алтае семья ошибочно подозреваемого в убийствах обжалует размер выплаты Семья ошибочно обвиненного в убийствах барнаульца обжалует размер выплаты

Москва20 ноя Вести.Защита семьи Александра Анисимова, которого ошибочно подозревали в серии убийств, обжалует решение суда о выплате 1,2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Олексюка.

Мы намерены обжаловать решение Центрального районного суда. Апелляционную жалобу рассмотрит Алтайский краевой суд для пересмотра постановления первой инстанции уточнил Олексюк

Семья Анисимова первоначально требовала выплатить 70 млн рублей. В результате суд присудил вдове Анисимова 600 тыс. рублей, детям - по 200 тыс. рублей каждому.

В 2000 году Анисимова задержали по подозрению в серии убийств абитуриенток Алтайского государственного технического университета в Барнауле. Мужчина отрицал причастность, затем написал явку с повинной, заявив, что виновен в убийстве пяти девушек. Позднее в ходе проведения следственного эксперимента Анисимов покончил с собой.

В 2024 году после завершения расследования дела Виталия Манишина, которого осудили за убийство 11 девушек, СК сообщил, что Анисимова реабилитируют. Следствие показало, что маньяк Манишин причастен к преступлениям, совершенным в 1999 и 2000 годах.