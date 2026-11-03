Москва3 ноя Вести.Жалобы "балашихинского отравителя" Артема Миссюры, приговоренного к пожизненному заключению, на приговор рассмотрят в декабре, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы апелляционного суда.

...Первый апелляционный суд общей юрисдикции 2 декабря рассмотрит апелляционные жалобы на приговор, которые подали Миссюра и его адвокат. Прокуратура решение суда не оспаривает написали в агентстве

Мособлсуд 24 июля признал 26-летнего Миссюру виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, покушении на убийство и мошенничестве. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Как установило следствие, с января по июнь 2024 года Миссюра, имевший долги на сумму более трех млн рублей, периодически подмешивал ядовитые вещества в еду и напитки своих близких. В результате погибли его бабушка и друг детства, также пострадали девять человек, включая его сестру и бывшую девушку. Помимо этого, пока девушка лежала в больнице после отравления, Миссюра оформил на ее имя два кредита на 574 тысячи рублей и перевел деньги себе.