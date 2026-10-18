Суд отказал убийце 11 человек в компенсации со стороны ФСИН

Убийца 11 человек Сайфаев потребовал от ФСИН компенсацию за работу, суд отказал Суд отказал убийце 11 человек в компенсации со стороны ФСИН

Москва18 окт Вести.Тельман Сайфаев, осужденный за убийство 11 человек и отбывающий наказание в колонии "Белый лебедь" в Соликамске Пермского края, потребовал от ФСИН компенсации за работу, сообщает Mash.

Черный риелтор и убийца 11 человек Тельман Сайфаев потребовал от ФСИН платить ему минимум в пять раз больше за пошив военной формы пишет паблик

По его данным, заключенный работает на швейном производстве колонии почти год, его зарплата составляет в среднем 3500 рублей в месяц. Сайфаев же хотел получать МРОТ – 19 тысяч рублей.

Через суд он потребовал доплатить ему почти 169 тысяч, а еще 100 запросил за плохие, по его мнению, условия труда. Заключенный указал на отсутствие вентиляции, курение в туалетах и обеды прямо на рабочем месте.

Суд же установил, что оплата труда Сайфаева была сдельной, а норму выработки он не выполнял. Остальные нарушения тоже не подтвердились. Таким образом компенсации заключенный не получил.

Тельман Сайфаев был участником московской банды "черных риелторов" Николая Курдина. В 1996 году суд приговорил его к смертной казни, которая позднее была заменена на пожизненное заключение.