Убийца 11 человек Сайфаев выиграл еще три судебных спора с почтой Пожизненно осужденный Сайфаев отсудил у Почты России семь тысяч рублей

Москва29 окт Вести.Отбывающий пожизненный срок за убийство 11 человек Тельман Сайфаев выиграл три судебных спора с Почтой России из-за задержки писем. Осужденный получил компенсацию в семь тысяч рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Сайфаев обращался в суд в Пермском крае с исками к Почте России в конце 2025 – начале 2026 года. Он жаловался на скорость доставки писем в колонию: так, первое отправление поступило в местное отделение через 51 день после отправки, второе опоздало на месяц, третье – также на 51 день. Осужденный потребовал компенсацию морального вреда: по его словам, мужчина без писем чувствовал себя подавленным и беспомощным. Свои страдания Сайфаев оценил в 24,5 тысячи рублей.

Взыскать с АО "Почта России" в пользу Сайфаева компенсацию морального вреда в размере 2 тысяч рублей, штраф 1 тысяча рублей, ...в размере 3 тысяч рублей, штраф 1500 рублей… в размере 2 тысяч рублей, штраф 1000 рублей указано в судебных документах

Там также уточняется, что изначально заявленная осужденным сумма считается судом несоразмерной.

Сайфаев был осужден за убийство 11 человек в Москве и Подмосковье в конце 1990-х годов. Он отбывает пожизненное наказание в колонии "Белый лебедь" в Пермском крае.