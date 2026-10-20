Убийца 11 человек отсудил у "Почты России" компенсацию за задержку письма Убийца 11 человек Сайфаев отсудил у "Почты России" 3 тыс. рублей

Москва20 окт Вести.Отбывающий пожизненное наказание за убийство 11 человек Тельман Сайфаев отсудил у "Почты России" компенсацию за моральные страдания из-за поздно доставленного письма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Сайфаев обратился в суд в Пермском крае с заявлением, в котором сообщил о существенном моральном вреде из-за недоставленного ему вовремя письма. Его отправил адресант из Москвы в пермскую исправительную колонию, где осужденный отбывает наказание. Оно шло 36 дней вместо положенных шести говорится в публикации, и отмечается, что истец просил взыскать компенсацию в размере 15 тыс. рублей

Суд при вынесении решения учел требования разумности и справедливости, а также характер нравственных страданий оценивается с учетом обстоятельств, и удовлетворил взыскание компенсации морального вреда — 3 тыс. рублей и штрафа в размере 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Сайфаев требовал от Федеральной службы исполнения наказаний компенсацию за работу, но суд ему отказал.

Сайфаев осужден за убийство 11 человек в Москве и Подмосковье. Он был участником московской банды "черных риелторов" Николая Курдина. В 1996 году суд приговорил его к смертной казни, которая позднее была заменена на пожизненное заключение.