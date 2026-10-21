Москва21 октВести.Апелляционный военный суд оставил в силе пожизненный приговор Ахмаджону Курбонову (внесен в перечень террористов и экстремистов), которого признали виновным в теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом ТАСС сообщили в судебной инстанции.
Также без изменения оставлены приговоры другим фигурантам дела – Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву (внесены в перечень террористов и экстремистов).
Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения всем четырем осужденным, а именно утвердил Ахмаджону Курбонову пожизненное заключение, Роберту Сафаряну – срок 25 лет, Батухану Точиеву – 22 года, а Рамазану Падиеву – 18 летсказал собеседник агентства
Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил Ахмаджона Курбонова к пожизненному заключению. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Сафарян признал вину частично. Падиев и Точиев вину не признали. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму более 16,2 миллиона рублей.