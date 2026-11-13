Защита восьми осужденных по делу о теракте на Крымском мосту обжалует приговор

Осужденные за теракт на Крымском мосту обжалуют приговор в Верховном суде России Защита восьми осужденных по делу о теракте на Крымском мосту обжалует приговор

Москва13 ноя Вести.Защита восьми осужденных по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году намерена обжаловать приговор в Верховном суде России. Об этом сообщил РИА Новости один из участников процесса.

В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Их признали виновными в организации теракта, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Суд взыскал с осужденных солидарно более 7 млрд рублей по искам потерпевших. В сентябре Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений.

Все решили обжаловать приговор в следующей судебной инстанции – Верховном суде РФ. В настоящий момент адвокаты ждут определение из апелляционного суда отметил участник процесса

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и другие неустановленные лица создали организованную группу и привлекли к подготовке теракта в том числе осужденных. Как уточняется, взрывное устройство изготовили на Украине и замаскировали под груз строительной пленки. Его доставили на мост в грузовике, водитель которого, по данным следствия, не знал о преступном замысле.

В результате взрыва погибли водитель грузовика и 4 человека, находившиеся рядом в легковом автомобиле. Несовершеннолетняя пассажирка другой машины получила множественные травмы.

Ранее сообщалось, что Армавирский городской суд взыскал с осужденных за совершение террористического акта на Крымском мосту компенсацию имущественного вреда, причиненного Республике Крым в размере 10 420 869,75 рублей.