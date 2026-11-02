Осужденные за теракт на Крымском мосту возместят ущерб в размере 10,4 млн руб.

Суд обязал осужденных за теракт на Крымском мосту возместить ущерб в 10 млн руб. Осужденные за теракт на Крымском мосту возместят ущерб в размере 10,4 млн руб.

Москва2 ноя Вести.Армавирский городской суд взыскал с осужденных за совершение террористического акта на Крымском мосту компенсацию имущественного вреда, причиненного Республике Крым в размере 10 420 869,75 рублей. Данные приводит в MAX объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

8 октября 2022 года на объекте транспортной инфраструктуры произошел террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. В ноябре 2025 года за совершение указанного преступления на пожизненные сроки были осуждены Роман Соломко, Артур Терчанян, Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба и Дмитрий Тяжелых.

Ввиду непредвиденных расходов по выполнению неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, Государственным и муниципальным учреждениям, органам местного самоуправления Республике Крым причинен ущерб говорится в сообщении

Виновных обязали компенсировать потери бюджета в результате совершенных преступных действий.