В Ростове-на-Дону вынесен приговор по делу о захвате заложников в СИЗО

В Ростове-на-Дону осуждены участники захвата заложников в СИЗО-1 В Ростове-на-Дону вынесен приговор по делу о захвате заложников в СИЗО

Москва4 сен Вести.В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о захвате заложников в СИЗО-1. Об этом сообщил канал SHOT в MAX.

В числе осужденных – Даниил Камнев, единственный, кто остался в живых из шести нападавших, остальных пятерых уничтожили во время штурма.

Камневу назначили 29 лет лишения свободы, причем первые 12 лет он проведет в тюрьме, плюс 300 тысяч рублей штрафа. Другие фигуранты получили от 21 до 28 лет: Албеков - 21 год, Алханов – 23 года, Кодзоев 26 лет и 660 тысяч штрафа, Гандалоев – 28 лет и 500 тысяч штрафа. Все осужденные включены в список террористов и экстремистов.

Среди осужденных - Даниил Камнев*, единственный выживший из шести террористов… Камнев получил самый суровый приговор - 29 лет, первые 12 из которых проведет в тюрьме, и заплатит 300 тысяч рублей штрафа. Остальные арестанты, которых обвинили в участии в заговоре: Албеков* - 21 год, Алханов* - 23 года, Кодзоев* - 26 лет и 660 тысяч штрафа, Гандалоев* - 28 лет и 500 тысяч штрафа (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) говорится в публикации

Инцидент произошел в июле 2025 года. Заключенные, скоординировавшись по телефонам, сбежали из камер, захватили двух сотрудников СИЗО и потребовали машину и вылет из страны. Штурм длился три минуты – пятерых террористов ликвидировали, заложники не пострадали.