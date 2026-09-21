Москва21 сенВести.Верховный суд РФ отказался смягчить наказание руководителю ячейки международной организации "Аум Синрике" (признана в РФ террористической и запрещена) Михаилу Устьянцеву. Об этом сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.
Суд установил, что в 2011 году Устьянцев вместе с сообщниками по указанию руководителей международной организации создали религиозное объединение.
Устьянцев организовывал мероприятия и семинары в России и других странах, в ходе которых осуществлялся сбор денежных средств для оказания помощи "Аум Синрике" и обеспечения деятельности ее российского структурного подразделения. Общая сумма так называемых пожертвований составила не менее 88 миллионов рублейговорится в сообщении
Суд назначил фигуранту 21,5 год лишения свободы. Он попытался оспорить приговор, однако Верховный суд признала принятые судебные акты законными.