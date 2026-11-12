Военный суд отправил в апелляцию жалобы по делу о теракте в "Крокусе"

Апелляционные жалобы по делу о теракте в "Крокусе" направлены в военный суд Военный суд отправил в апелляцию жалобы по делу о теракте в "Крокусе"

Москва12 ноя Вести.Апелляционные жалобы защиты на приговор по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" направлены в Апелляционный военный суд. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

По его словам, Второй Западный окружной военный суд также отправил апелляционные жалобы потерпевших во вторую судебную инстанцию.

Более 500 томов материалов уголовного дела, апелляционные жалобы защиты на приговор осужденным, а также [жалобы] адвокатов потерпевших направлены для дальнейшего рассмотрения в Апелляционный военный суд во Власихе отметил участник процесса

Отмечается, что после регистрации материалов суд назначит дату рассмотрения жалоб. Заседания, как и процесс в суде первой инстанции, пройдут в закрытом режиме.

Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед выступлением группы "Пикник". Нападавшие открыли стрельбу по людям и подожгли концертный зал. В результате погибли 149 человек, более 600 - пострадали.