Москва1 окт Вести.Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области перенес рассмотрение административных исков бывшего сенатора Рауфа Арашукова, который отбывает пожизненный срок в колонии "Черный дельфин". Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

[Заседание] отложили на 5 октября в 14.00 из-за невозможности явки адвоката цитирует источник ТАСС

Ранее сообщалось, что Арашукова поместили в штрафной изолятор после того, как он отказался выходить на работу. В ШИЗО осужденный держал голодовку 10 дней, добиваясь "нормальных условий" труда. Затем он подал в суд иски с оспариванием своего водворения в изолятор.

В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил Рауфа и Рауля Арашуковых к пожизненному заключению. Их признали виновными в создании ОПГ, организации убийств председателя молодежного движения "Адыгэ хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищении газа у ПАО "Газпром" на 4,4 миллиарда рублей. Помимо этого, 13 января текущего года Ленинский районный суд Оренбурга присудил экс-сенатору 10 лет колонии и штраф в 120 миллионов рублей по делу о взятке, фигурантом которого Арашуков стал, уже отбывая наказание.