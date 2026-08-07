Потерпевшего по делу о пытках в СИЗО Иркутска избили перед апелляцией Перед судом над экс-главами СИЗО-1 в Иркутске избили жертву пыток

Москва7 авг Вести.Потерпевший по уголовному делу о пытках в иркутском СИЗО-1 Сергей Гашкус подвергся нападению неизвестных за день до заседания апелляционного суда, сообщает MK.RU. Нападавшие жестоко избили мужчину и потребовали от него не появляться на заседании, чтобы не препятствовать отмене приговора экс-руководителям изолятора Игорю Мокееву и Антону Самаре.

Ранее суд назначил бывшему начальнику СИЗО-1 Мокееву и его заместителю Самаре 5 лет и 4,5 года лишения свободы соответственно за превышение должностных полномочий. В процессе пыток в изоляторе Сергею Гашкусу выбили 17 зубов и нанесли тяжелые увечья, выбивая признательные показания по делу о бунте в ангарской колонии №15.

После нового нападения медики зафиксировали у Гашкуса ушибы мягких тканей лица, головы и туловища. Заседание суда перенесли на 21 августа. Пострадавший попросил о предоставлении государственной защиты, но она не была выделена. Мужчина, выбравшийся на свободу в феврале 2026 года и работающий в строительной сфере, заявил, что опасается за свою жизнь.