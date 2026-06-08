В сети появилось видео издевательств над арестованным военкомом из Одессы В Одесском СИЗО сокамерники заставили военкома носить тапки в зубах

Москва8 июн Вести.В одном из следственных изоляторов Одессы сокамерники заставили бывшего военкома на четвереньках принести в зубах тапочки, показывают кадры, появившиеся в соцсетях. На записи видно, как один из мужчин приказывает сидящему на полу заключённому принести ему тапочки, тот ползёт на четвереньках, держит обувь в зубах, после чего слышны слова: "Место" — и мужчина уползает обратно к двери камеры.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило, что по факту публикации ролика возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий. Руководители СИЗО отстранены от исполнения обязанностей, добавили в ведомстве.

В ГБР также отметили, что сокамерники издевались над бывшим военкомом, который был ранее арестован по подозрению в совершении аналогичных преступлений в отношении мобилизованных граждан. Расследование продолжается; ведомство обещало установить все обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.