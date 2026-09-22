Мурог: письмо от руки играет важную роль в развитии мышления у детей

Сенатор призвал сохранить письмо от руки в образовательных учреждениях Мурог: письмо от руки играет важную роль в развитии мышления у детей

Москва22 сен Вести.В эпоху цифровизации важно сохранить письмо от руки в образовательных учреждениях. Об этом сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.

По его мнению, письмо от руки должно оставаться полноценной частью обучения, особенно в начальных классах. В этот период развития дети активно формируют свои когнитивные способности.

А в старших классах ручное конспектирование помогает лучше усваивать сложную информацию, считает сенатор.

В старших классах цифра берет на себя поиск и обработку больших текстов, но полностью отказываться от ручки, считаю, нельзя: мозг работает по принципу "используй или потеряешь", и вместе с каллиграфией слабеют и связанные с ней когнитивные способности отметил сенатор

Мурог подчеркнул, что письмо от руки развивает мозг. Исследования подтверждают, что при ручном письме активно работают моторные и зрительные зоны мозга, формируя крепкие нейронные связи.

Он предложил сочетать в школах бумагу и "цифру", а для учителей разработать методические рекомендации, чтобы сделать рукописные практики современной и эффективной частью школьных уроков.