Юрист Манько пояснил, какие негативные комментарии в Сети могут привести к суду

Юрист предупредил, что негативный отзыв в Сети может привести к суду Юрист Манько пояснил, какие негативные комментарии в Сети могут привести к суду

Москва19 окт Вести.Россияне, которые пишут негативные отзывы на оказанные услуги в различных сервисах, могут стать ответчиками в суде. Об этом рассказал юрист Александр Манько.

В интервью "Абзацу" он привел в пример мужчину, написавшего негативный отзыв о стоматологической клинике, якобы удалившей у него не тот зуб. Организация обратилась в суд по факту распространения ложной информации.

Автор не смог подтвердить обвинение медицинской экспертизой. Решение суда – удалить отзыв, опубликовать опровержение и выплатить 150 000 рублей за вред деловой репутации пояснил Манько

Юрист обратил внимание, что мнение всегда является субъективной оценкой. Так, например, можно указать, что в ресторане медленное обслуживание, так как эту информацию невозможно проверить. Но если указать, что в том же заведении блюда готовят из несвежих продуктов, это уже легко проверяется экспертизой.

Ранее директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук Олег Гринь предупредил, что за оскорбление и клевету в интернете, включая мессенджеры, предусмотрена юридическая ответственность.