Хрулев: сервис обязан напомнить о платеже после окончания пробного периода Медиатор Хрулев заявил о правилах списания средств после конца пробного периода

Москва1 окт Вести.Автоматическое продление платной подписки после завершения бесплатного пробного периода правомерно лишь в том случае, если пользователь был предупрежден заранее. Об этом в беседе с RT рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.

Специалист пояснил, что перед проведением первого платежа сервис обязан направить отдельное уведомление о стоимости подписки, частоте списаний и способах отказа. По закону предупреждать о предстоящем списании необходимо как минимум за три дня.

Эксперт перечислил случаи, когда граждане имеют законное право требовать полного возврата средств. Например, если платная подписка была отменена заблаговременно, деньги списались раньше установленного срока или в большем размере, стоимость скрыли от потребителя, либо если к заказу автоматически добавили дополнительные платные опции без согласия.

С 1 марта 2026 года также действует прямой запрет на повторное списание средств после того, как пользователь заблокировал использование сохраненных банковских реквизитов, подчеркнул Хрулев.

Медиатор посоветовал в спорных ситуациях отключать автопродление и направлять в службу поддержки письменный отказ от услуг и использования платежных данных, подкрепив обращение чеками, выписками и скриншотами условий.

Специалист напомнил, что от подписки можно отказаться в течение недели с правом возврата денег за неиспользованный период. В случае несанкционированного списания он рекомендовал уведомить кредитную организацию не позднее следующего дня после транзакции.

Ранее юрист Александр Манько рассказал, что даже после автоматического списания средств можно вернуть деньги за подписку, которую пользователь забыл отменить.