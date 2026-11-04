Стоматолог объяснил, почему после праздничного застолья начинают болеть зубы Стоматолог Антипенко: шампанское может вызвать чувствительность зубов

Москва4 ноя Вести.Употребление шампанского и большого количества мандаринов может вызвать повышенную чувствительность зубов в новогодние праздники. Об этом "Абзацу" рассказал стоматолог Алексей Антипенко.

По его словам, за счет шампанского в дентине растворяются минеральные пробочки, а мандарины добавляют кислоты, открывая доступ к нервным волокнам в дентинных трубочках.

Очень часто такая ситуация случается на Новый год, когда мы пьем кислое шампанское и много мандаринов едим. Вот это мы называем новогодней чувствительностью объяснил специалист

Как указал врач, кислоты воздействуют на дентин – ткань под эмалью, в которой находятся нервные окончания. Из-за ослабления минеральной защиты зубы начинают острее реагировать на холодный воздух, горячие напитки и пищу, добавил он. Особенно подвержены этому люди с оголенными корнями зубов, эрозией эмали и клиновидными дефектами, подытожил Антипенко.

Ранее стоматолог рекомендовал защищать зубы в холодное время года с помощью специальных паст.