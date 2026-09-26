Психиатр Соколов объяснил, как лучше понимать эмоции других людей Психиатр Соколов рассказал, как развить у себя эмоциональный интеллект

Москва26 сен Вести.Для развития эмоционального интеллекта нужно регулярно наблюдать собственные эмоции, а также получать обратную связь от окружающих людей. Об этом RT заявил психиатр Владимир Соколов.

Многие составляющие эмоционального интеллекта можно отлично тренировать даже во взрослом возрасте, и наблюдение за собой - хороший помощник в этом, отметил Соколов.

Несколько раз в день полезно задавать себе вопросы: "Что я сейчас чувствую?", "С чем это связано?" и "Что мне хочется сделать прямо сейчас?" Последний вопрос особенно важен, ведь любая эмоция подталкивает нас к действию сказал психиатр

Также полезно будет записывать свои наблюдения в дневник, стараться как можно точнее определять оттенки своих переживаний и спрашивать других людей о собственном поведении при тех или иных эмоциональных состояниях.

Кроме того, важно учиться отделять факты от эмоций и предположений, поскольку это умение поможет человеку в конфликтах, отметил Соколов.

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