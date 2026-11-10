Москва10 ноя Вести.Грецкие орехи помогают организму снизить системное воспаление путем активизации иммунитета, рассказала ИС "Вести" доктор медицинских наук, заведующая лабораторией матеболомного и протеомного анализа ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Яглова.

[Употребление грецких орехов] приводит к уменьшению, улучшению системного воспаления, в том числе и за счет активации иммунной системы человека. То есть, появлению новых наивных клеток - еще не старые и которые могут активно функционировать