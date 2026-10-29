Невролог рассказал, что на самом деле отнимает у человека силы Врач Маматов назвал причины упадка сил: от недосыпа до игнорирования болезней

Москва29 окт Вести.Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов назвал семь факторов, которые снижают у человека уровень энергии: недосып, обезвоживание, нерегулярное питание, постоянный стресс, малоподвижность, избыток алкоголя и кофеина, а также игнорирование проблем со здоровьем. Об этом он рассказал в беседе с RT.

Энергия — это не отдельный ресурс, который можно бесконечно пополнять кофе или стимуляторами. Самочувствие зависит от того, насколько согласованно работают разные системы организма и успевает ли человек восстанавливаться. Если усталость стала постоянной, важно не только искать способ взбодриться, но и выяснить ее причину пояснил врач

Первым "убийцей" энергии Маматов назвал хронический недосып. По его словам, если человек регулярно ложится в разное время или спит недостаточно, ему сложнее сохранять внимание, работоспособность и эмоциональную устойчивость.

Вторым фактором эксперт привел недостаток жидкости. Врач предупредил, что обезвоживание может стать причиной усталости, головной боли и головокружения, и отметил, что особенно важно восполнять потери жидкости в жару, при физических нагрузках и во время болезни.

Третий фактор — нерегулярное питание. Специалист посоветовал помнить, что продолжительные перерывы между приемами пищи и несбалансированный рацион могут ухудшать самочувствие, а для устойчивой работоспособности важно получать достаточно энергии и питательных веществ, а не полагаться на сладости и кофе.

Четвертым Маматов назвал постоянный стресс. Невролог сказал, что при постоянном напряжении человеку может быть сложнее расслабиться, заснуть и восстановить силы, а стресс также способен усиливать субъективное ощущение усталости.

Пятый фактор, по его словам, — малоподвижность. Маматов отметил, что длительное сидение без перерывов может усиливать ощущение вялости, тогда как посильная регулярная активность, напротив, помогает поддерживать физическое и эмоциональное состояние. По его словам, даже полчаса активного движения ежедневно помогают поддерживать организм в тонусе.

На шестую позицию врач поставил алкоголь и избыток кофеина.

Алкоголь способен ухудшать качество сна, а кофеин, особенно во второй половине дня, — мешать засыпанию. Попытка компенсировать недосып очередной чашкой кофе иногда лишь поддерживает замкнутый круг рассказал Маматов

Седьмым фактором специалист назвал игнорирование проблем со здоровьем. Врач заключил, что усталость может сопровождать железодефицитную анемию, нарушения функции щитовидной железы, сахарный диабет, апноэ сна и другие состояния. По одному симптому определить причину не получится, следовательно, здоровье нужно рассматривать комплексно, подчеркнул он.