Москва25 ноя Вести.Метаболическая десинхронизация, или "рваный" распорядок дня, повышает риск заболеваний. Об этом ИС "Вести" заявила диетолог, нутрициолог София Кованова.

По ее мнению, завтракать следует лучше всего в первой половине дня, а затем равномерно распределить приемы пищи с разницей в три-четыре часа. Большее внимание, по мнению эксперта, следует уделить режиму сна.

Я считаю, что на нас очень влияет, если мы несинхронно что-то делаем. То есть метаболическая десинхронизация. Если мы не согласованно спим, например, засыпаем то в два часа ночи засыпаем, то в час ночи, то в десять. Или спим все выходные. Это, конечно, влияет на нас. И несет тот самый потенциальный риск развития каких-либо заболеваний. Организм — это все же система пояснила она

Ранее невролог Владимир Мартынов отметил, что ложиться спать лучше до 23:00, поскольку гормон сна мелатонин вырабатывается с 21:00 и достигает пика к полуночи.