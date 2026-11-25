Москва25 ноя Вести.Поздний завтрак может обернуться неприятными последствиями для организма человека. Об этом ИС "Вести" заявила диетолог, нутрициолог София Кованова.

Кто-то говорит, что нужно завтракать в первый час после сна, кто-то говорит, что это неважно. Если мы рассмотрим с физиологической точки зрения, то, конечно, чувствительность к инсулину в первой половине дня выше. Что я могу сказать по поводу сигналов для организма? Это свет и отсутствие света, циркадные ритмы - все влияют на нас. И время приема пищи здесь тоже важно. В некоторых исследованиях было показано, если после двенадцати употреблять пищу и пропускать приемы пищи до двенадцати часов дня, то действительно риск развития сердечно-сосудистых заболеваний будет выше