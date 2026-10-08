Врач Костылева: препараты с кофеином и некоторые лекарства лучше принимать утром

Фармаколог рассказала, какие лекарства не стоит принимать перед сном Врач Костылева: препараты с кофеином и некоторые лекарства лучше принимать утром

Москва8 окт Вести.Время приема лекарств может влиять на их эффективность, переносимость лечения и качество сна. Об этом RT рассказала заведующая отделением клинической фармакологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Мария Костылева.

По словам специалиста, перед сном стоит избегать средств, способных стимулировать центральную нервную систему.

К ним относятся средства, содержащие кофеин. Они могут вызвать нарушение сна, бессонницу, беспокойство, тревожность, раздражительность, повышенную возбудимость пояснила Костылева

Глюкокортикоиды, в том числе преднизолон и метилпреднизолон, при лечении хронических заболеваний обычно принимают утром, указала эксперт. По ее словам, такой режим соответствует естественному суточному ритму выработки кортизола. Левотироксин натрия рекомендуется принимать утром натощак, поскольку особенности его всасывания требуют определенного времени приема, добавила фармаколог.

В первой половине дня также обычно назначают и мочегонные препараты, напомнила врач, - фуросемид, гидрохлоротиазид, спиронолактон и эплеренон. При двукратном приеме второй прием, как правило, приходится на время не позднее 16.00, поделилась Костылева.

При этом существуют исключения. Неотложная ситуация, требующая внутривенного введения препарата (фуросемида), например, при отравлении различными химическими соединениями или резком повышении артериального давления – гипертоническом кризе, требует немедленной терапии независимо от времени суток подытожила специалист

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