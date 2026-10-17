Нарколог посоветовал не пить безалкогольное пиво перед поездкой за рулем Нарколог Тюрин посоветовал не пить безалкогольное пиво перед поездкой за рулем

Москва17 окт Вести.Водителям стоит воздержаться от безалкогольного пива перед поездкой за рулем. Об этом заявил психиатр-нарколог, заведующий стационарным отделением наркологии клиники "Алкомед" Андрей Тюрин в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт сообщил, что "с медицинской точки зрения" одна бутылка такого напитка не создаст взрослому здоровому человеку состояние опьянения и не повлияет на его способность управлять машиной.

Но с юридической и практической точки зрения риск заключается не в возможном опьянении, а в показаниях прибора и накопительном эффекте сказал он

Нарколог подчеркнул, что безалкогольное пиво нельзя считать полностью свободным от спирта. В процессе производства брожение неизбежно, поэтому даже после удаления алкоголя в напитке может оставаться до 0,5 процента этанола. По оценке эксперта, в банке объемом 0,5 литра содержится около 2,25 миллилитра чистого спирта - примерно столько же, сколько в чайной ложке водки.

Тюрин напомнил, что, по действующим нормам, допустимый уровень алкоголя для водителей составляет 0,16 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе или 0,3 промилле в крови. После одной банки безалкогольного пива объемом 0,5 литра концентрация алкоголя в крови может составить около 0,04 промилле, что значительно ниже разрешенного предела, сказал он.

При этом нарколог предупредил, что употребление нескольких банок подряд может привести к накоплению алкоголя в организме. В таком случае показания алкотестера могут приблизиться к допустимому порогу или даже превысить его.

Кроме того, нарколог обратил внимание на выраженный запах безалкогольного пива. Если инспектор ГИБДД почувствует этот "аромат", он может потребовать пройти освидетельствование. Даже если итоговый результат окажется в пределах нормы, сама процедура, по словам специалиста, приведет к лишним переживаниям и потере времени.

Ранее в Госдуме сообщали, что в России с 2027 года вступит в силу новый ГОСТ на пиво.