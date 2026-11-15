Москва15 нояВести.Красное вино не повышает уровень гемоглобина в крови, а мешает усвоению железа, рассказал РИА Новости нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев.
По его словам, вино, как и любой алкоголь, негативно влияет на печень.
Красное вино содержит вещества, которые мешают усвоению железа, являющегося ключевым микроэлементом в составе гемоглобина кровисказал нарколог
Он добавил, что гемоглобин - сложный белок, который переносит кислород. Дефицит железа может привести к анемии. Больше всего его содержится в красном мясе и в гранатах.