В ФРГ начали запирать бензоколонки по ночам из-за краж топлива Bild: в Германии участились кражи топлива из-за роста цен на бензин

Москва30 сен Вести.Кражи топлива на автозаправочных станциях участились в Германии на фоне роста цен на бензин и дизельное топливо. Некоторые операторы АЗС начали на ночь блокировать отдельные колонки, чтобы снизить возможные убытки, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на Ассоциацию защиты интересов операторов заправочных станций Германии.

Из-за высоких цен на топливо водители все чаще прибегают к криминальным методам говорится в сообщении ассоциации

По ее данным, готовность совершать кражи топлива особенно увеличилась среди молодых и пожилых людей. Представитель организации Герберт Рабль отметил, что при приближении стоимости бензина к 2,4 евро за литр у некоторых водителей снижается психологический барьер перед преступлением.

Некоторые просто уезжают, не заплатив заявил он Bild

25 сентября Бундестаг принял закон о введении временной скидки на бензин и дизельное топливо для стабилизации цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Ранее власти Германии уже применяли аналогичную меру, однако она прекратила действовать в начале июля, после чего цены на АЗС заметно выросли.

В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что стоимость энергоносителей и бензина в стране продолжает увеличиваться. По его словам, для многих граждан, регулярно пользующихся автомобилем, расходы уже достигли предела финансовых возможностей.