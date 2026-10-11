Во Франкфурте задержали более 60 человек после выступления Макса Коржа

Концерт Макса Коржа в Германии завершился массовыми задержаниями Во Франкфурте задержали более 60 человек после выступления Макса Коржа

Москва11 окт Вести.Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, прошедшего в субботу на стадионе Deutsche Bank Park. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Отмечается, что во время выступления фанаты неоднократно использовали пиротехнику, а после его завершения около 23.00 по местному времени в окрестностях стадиона начались массовые запуски фейерверков.

Сообщается также о случаях столкновений между фанатами, а также сопротивления полиции.

Правоохранители возбудили уголовные дела по фактам нарушений. Ряду участников беспорядков запретили находиться в районе стадиона. Еще до начала концерта полиция изъяла большое количество пиротехники и отказала во входе 25 зрителям с запрещенными предметами.

В предыдущие дни поклонники Макса Коржа также становились участниками ряда инцидентов. Так, в четверг около 500 человек собрались на улице Цайль, а в пятницу массовые встречи фанатов проходили у моста Хонзельбрюкке и в Хафенпарке, где численность собравшихся достигла двух тысяч.

Позднее участники акций перекрывали мост Флессербрюкке, запускали пиротехнику, а в районе Альт-Заксенхаузен были зафиксированы случаи бросания бутылок в полицейских.

Накануне массовый митинг случился в Берлине. Отмечалось, что участники акции призывали к мирному урегулированию украинского конфликта и диалогу с Россией.