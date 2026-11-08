В Берлине мужчина забрался на флагшток у Рейхстага и вывесил флаг Палестины Bild: мужчина сменил флаг ФРГ на палестинский перед зданием Рейхстага

Москва8 ноя Вести.Мужчина забрался на флагшток перед зданием Рейхстага в Берлине и снял с него флаг Германии, заменив на палестинский. Об этом заявил представитель местной полиции Мартин Хальвег.

По его словам, которые приводит издание Bild, еще два человека стояли под флагштоком и снимали инцидент на камеру.

Около 11:15 (13:15 мск. – Прим. ред.) мужчина забрался на флагшток и поднял палестинский флаг отмечается в публикации

Мужчину сняли с флагштока при помощи пожарных, на данный момент все трое задержаны, и в их отношении начато расследование. Подчеркивается, что все трое – немцы в возрасте 20, 27 и 32 лет без иммиграционного прошлого.

31 октября сообщалось, что в Германии стартовали масштабные акции протеста молодежи, охватившие более 30 городов, включая Берлин, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. Протестующие требуют отказаться от возможного возвращения воинской повинности, увеличить финансирование образования, здравоохранения и защиты климата, а также принять более действенные меры против роста стоимости жизни.