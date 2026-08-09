Москва9 авг Вести.Порядка 700 обнаженных велосипедистов проехали в воскресенье по Берлину. Их маршрут проходил в том числе через Бранденбургские ворота и здание Рейхстага, пишет Bild.

"Голый" заезд является частью "Всемирного велопробега нагишом" (World Naked Bike Ride), который с 2001 года проходит в нескольких городах мира. В немецкой столице он прошел впервые.

Участники велопробега выступают за "толерантность, свободу тела, связь с природой, защиту окружающей среды и климата, а также за социальное разнообразие и инклюзивность", уточняется в публикации.