Полиция Берлина: более 20 человек задержаны во время протестов

Полиция Берлина задержала более 20 человек во время протестов Полиция Берлина: более 20 человек задержаны во время протестов

Москва15 ноя Вести.Во время протестов в Берлине задержаны 22 человека, сообщает местная полиция в соцсети X.

Всего в демонстрации приняли участие 1,2 тыс. человек.

По последним данным, задержаны 22 человека, а также составлены 13 протоколов по фактам нарушений общественного порядка, физического нападения, сопротивления и нарушения правил обращения с пиротехникой отмечает полиция

Между тем полицейским пришлось применить физическую силу. Двое сотрудников полиции получили травмы.

Более сотни сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в немецком Франкфурте-на-Майне. В ходе масштабной акции протеста задержаны 54 человека в возрасте от 13 до 29 лет.