В Берлине на демонстрацию против правительства вышли тысячи человек

В центре Берлина прошли массовые протесты против правительства В Берлине на демонстрацию против правительства вышли тысячи человек

Москва10 окт Вести.В центре Берлина прошла массовая демонстрация против правительства. Об этом пишет Tagesspiegel. Участники призывали к миру и диалогу с Россией.

Некоторые демонстранты несли плакаты с надписью "Никогда больше не стреляйте в русских!"

Представитель полиции сообщил газете, что мероприятие прошло без происшествий.

Ранее основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Германии нужно правительство, которое вернется к диалогу с Россией об урегулировании украинского конфликта, а не будет провоцировать его эскалацию.