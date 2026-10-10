Москва10 октВести.В центре Берлина прошла массовая демонстрация против правительства. Об этом пишет Tagesspiegel. Участники призывали к миру и диалогу с Россией.
Некоторые демонстранты несли плакаты с надписью "Никогда больше не стреляйте в русских!"
Представитель полиции сообщил газете, что мероприятие прошло без происшествий.
Ранее основательница немецкой партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Германии нужно правительство, которое вернется к диалогу с Россией об урегулировании украинского конфликта, а не будет провоцировать его эскалацию.