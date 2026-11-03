Более 3 тысяч полицейских обеспечивают безопасность визита Зеленского в Берлин 3,4 тысячи полицейских обеспечивают безопасность визита Зеленского в Берлин

Москва3 ноя Вести.Около 3400 полицейских задействованы в обеспечении безопасности во время визита Владимира Зеленского в Берлин, пишет издание Tagesspiegel.

Визит Зеленского, как отмечают журналисты, не был анонсирован заранее.

По его информации, части правительственного квартала с утра оцеплены вооруженными полицейскими, спецподразделения укомплектованы снайперами. Кроме того, движение ограничено в западной части Берлина и введены временные ограничения на полеты в воздушном пространстве столицы ФРГ.

Сегодня в Берлине также проходит конференция по безопасности, где ожидаются много высокопоставленных гостей.