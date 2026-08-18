Немецкий журналист призвал Германию к диалогу с РФ после поездки в Москву

Журналист Berliner Zeitung призвал Берлин к диалогу с Москвой после визита в РФ Немецкий журналист призвал Германию к диалогу с РФ после поездки в Москву

Москва18 авг Вести.Немецкий журналист Томас Фасбендер посетил Москву и призвал Европу встать на путь переговоров с Россией. Об этом он написал в своей статье для Berliner Zeitung.

По его словам, антироссийские санкции лишь сплотили население России против западной политики, однако на Западе не хотят признавать неэффективность рестрикций.

Западу нужно смириться с тем, что он не получит украинской победы в том виде, в каком себе ее представляет подчеркнул журналист

Он также отметил, что из-за западных санкций больше всего пострадала промышленность ФРГ. Компании, ушедшие с отечественного рынка, потеряли 22 миллиарда долларов.

Накануне немецкие полицейские изъяли баннер с текстом "Россия - не враг! Враг сидит в Берлине". Плакат появился на мосту через Среднегерманский канал под Магдебургом.

Между тем швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung написала, что масштабная модернизация немецкой армии может превратить страну в доминирующую силу на континенте, что сопряжено с угрозой сползания Германии к милитаризму и национализму.