В ФРГ прокуратура заподозрила депутата АдГ Коха в нарушении закона об оружии

В Германии депутата АдГ Коха заподозрили в нарушении оружейного законодательства В ФРГ прокуратура заподозрила депутата АдГ Коха в нарушении закона об оружии

Москва12 сен Вести.Прокуратура в Германии начала расследование в отношении депутата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Себастьяна Коха. Его подозревают в нарушении закона об оружии, передает телерадиокомпания MDR.

Отмечается, что правоохранители нашли оружие у политика в конце августа. Адвокат депутата пояснил, что речь идет о двух пневматических винтовках и газовом пистолете.

Прокуратура [немецкого города] Галле ведет расследование в отношении депутата земельного парламента от АдГ Себастьяна Коха, подозреваемого в нарушении закона об оружии говорится в материале

Сам Кох, как подчеркивается, отрицает нарушение закона.

Ранее депутат Бундестага Штефан Котре заявил, что спецслужбы Германии все чаще используются для слежки и борьбы с АдГ. По его словам, демократическая конкуренция оказывается под угрозой, когда государственные органы страны используются против парламентской оппозиции.