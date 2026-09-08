Член АдГ выставил на торги кружку "Армия России", которая вызвала споры в ФРГ

Член АдГ выставил на аукцион кружку "Армия России" Член АдГ выставил на торги кружку "Армия России", которая вызвала споры в ФРГ

Москва8 сен Вести.Замглавы отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в земле Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер решил продать на аукционе черную кружку с красной звездой и надписью "Армия России".

Тильшнайдер разместил в соцсети X карточку товара на маркетплейсе Ebay.

Самая опасная кружка Германии выставлена на аукцион! отметил политик

Кружка вызвала острые споры в Германии. Ее обнаружил обозреватель газеты Bild Пауль Ронцхаймер при съемке репортажа в офисе Тилльшнайдера. Политик заявил, что получил кружку в подарок.

АдГ одержала уверенную победу на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт получив 43,8% голосов избирателей.