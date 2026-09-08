Москва8 сенВести.Замглавы отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в земле Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер решил продать на аукционе черную кружку с красной звездой и надписью "Армия России".
Тильшнайдер разместил в соцсети X карточку товара на маркетплейсе Ebay.
Самая опасная кружка Германии выставлена на аукцион!отметил политик
Кружка вызвала острые споры в Германии. Ее обнаружил обозреватель газеты Bild Пауль Ронцхаймер при съемке репортажа в офисе Тилльшнайдера. Политик заявил, что получил кружку в подарок.
АдГ одержала уверенную победу на выборах в парламент земли Саксония-Анхальт получив 43,8% голосов избирателей.