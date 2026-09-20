Глава ЦИК сообщила о поджоге избирательного участка в Коми Памфилова: в Коми подожгли избирательный участок, подозреваемый задержан

Москва20 сен Вести.Неизвестный совершил целенаправленный поджог на избирательном участке в Республике Коми после завершения голосования 19 сентября, огонь оперативно потушили, предполагаемого поджигателя задержали, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, инцидент произошел в деревне Медвежская Печорского района. Неизвестный поздно вечером, уже после окончания времени голосования, поджег входную группу запасного входа здания, где расположен избирательный участок №198.

Пожар оперативно ликвидировали сотрудники МЧС и дежурившие на участке люди. Пострадавших нет, избирательная документация не повреждена, предполагаемый поджигатель задержан.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке дважды повредили линии связи во время выборов. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский назвал это организованной диверсией.

Выборы депутатов Госдумы девятого созывы и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Завершится голосование 20 сентября.

По данным на 07.50 по московскому времени 20 сентября явка составила 45%.