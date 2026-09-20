Наблюдатель на выборах вырвала клок волос у замглавы УИК В Сахалинской области наблюдатель вырвала клок волос у замглавы УИК

Москва20 сен Вести.В Сахалинской области наблюдатель на выборах вырвала клок волос у заместителя участковой избирательной комиссии (УИК). Об инциденте сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре.

Инцидент произошел около 8 часов утра по местному времени (около 23 часов 19 сентября по московскому) в момент вскрытия сейфов и выдачи бюллетеней членам УИК №337. Наблюдатель от КПРФ Анисимова "не очень хорошо себя вела на участке" и после повторной просьбы замглавы УИК Ёжиковой прекратить съемку, набросилась на нее.

Наблюдатель от КПРФ Анисимова не очень себя хорошо вела на участке, как пишут, и после повторной просьбы заместителя председателя УИК Ёжиковой пресечь несогласованные действия, включая съемку, Анисимова схватила Ёжикову за волосы и вырвала клок волос рассказала Памфилова

Выборы депутатов Госдумы девятого созывы и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Завершится голосование 20 сентября.

По данным на 07.50 по московскому времени 20 сентября явка составила 45%.