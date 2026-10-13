МИД РФ: Киев сорвал переговоры, но Москва готова к урегулированию Галузин: Киев сорвал переговоры на текущем этапе, но РФ готова к урегулированию

Москва13 окт Вести.Киев атакой на Москву во время выборов в Госдуму сорвал возможность возобновить переговоры на текущем этапе, но РФ готова к политико-дипломатическому урегулированию. Об этом газете "Известия" сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он напомнил о массированном ударе Киева по Москве в ночь на ключевой день выборов в Госдуму 20 сентября. По его словам, тогда украинские власти, пытаясь воспрепятствовать проведению выборов, сорвали возможность проведения переговоров на данном этапе.

Тем не менее, Галузин подчеркнул, что принципиальная позиция российской стороны остается неизменной.

Мы всегда были и остаемся открытыми для переговоров по политико-дипломатическому урегулированию. А когда их проводить — как сказал президент Российской Федерации [Владимир Путин], это мы еще подумаем отметил дипломат

Между тем, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует сфокусироваться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах об этом.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что Зеленский намерен Трампу в попытке урегулировать конфликт Киева с Москвой и тем самым потянуть время до выборов в США. Так он прокомментировал слова Зеленского о необходимости введения 60-дневного перемирия с РФ для проведения выборов на Украине.